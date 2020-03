Incubo Coronavirus, i contagi non si fermano nell'Agrigentino: altri 3 casi

Aumenta il numero di contagi in provincia di Agrigento. Stando ai dati forniti ieri mattina dal prefetto Dario Caputo, gli agrigentini affetti da Covid-19 erano 27, 5 in più nelle ultime 24 ore.

Ma è un dato che, nel corso delle ore di ieri stesso, è andato aggiornandosi con nuovi test risultati positivi. Così dovrebbe essere a Palma di Montechiaro dove il sindaco Stefano Castellino ha annunciato, con un video messaggio sui social, il primo caso: «Ho già allertato tutte le autorità competenti, tutti stiamo predisponendo le misure necessarie per dare da un lato assistenza alla famiglia e dall'altro stiamo cercando di ricostruire i contatti che il nostro concittadino contagiato abbia potuto avere in questi giorni. Lo scopo è naturalmente quello di mettere in isolamento tutti coloro che potrebbero essere a rischio di contagio».

