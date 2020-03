Va in strada e si mette a urlare, fermato ad Agrigento

Va in escandescenze, forse per una discussione casalinga, e si riversa - urlando a perdifiato - per strada. È accaduto nella serata di lunedì nel rione periferico di Villaseta dove sono intervenute più pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale di Agrigento.

Non è chiaro, non risultava esserlo ieri, cosa sia effettivamente accaduto, ma non è stato semplice - per le forze dell'ordine intervenute - riuscire a bloccare e calmare l'agrigentino quarantenne.

Tanto i carabinieri quanto gli agenti della polizia municipale, subito dopo aver provato a calmare il quarantenne, hanno provato a farlo parlare per fare chiarezza. Pare che non abbiano però ricavato molti risultati. La posizione dell'uomo, ieri, risultava essere al vaglio.

