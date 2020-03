Sciacca, il crollo di Natale: immobile messo in sicurezza

Sono stati completati nella via Oliveri, a Sciacca, i lavori di messa in sicurezza dell'immobile parzialmente crollato nel giorno di Natale dello scorso anno. Si è proceduto a demolire la parte pericolante dell'immobile ed a mettere in sicurezza, con una rete e un ponteggio, il resto del fabbricato che è stato realizzato nei primi decenni del secolo scorso.

Ha operato la ditta Fratelli Certa di Sciacca sotto il coordinamento del tecnico di fiducia dei proprietari, l'ingegnere Pietro Bivona.

L'immobile è di proprietà di una famiglia che vive in America da molti anni e che soltanto parecchi giorni dopo il cedimento di parte della struttura e la recinzione della scalinata antistante, una zona riqualificata del centro storico, è stato possibile contattare. Il tecnico di fiducia e la ditta sono stati nominati dai proprietari che hanno disposto l'intervento.

