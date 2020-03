Primo caso di coronavirus anche a Licata: positiva una donna di mezza età

Anche a Licata si registra il primo caso di contagia da coronavirus. A essere risultata positiva è una donna di mezza età, che è in buone condizioni di salute.

Cresce ancora il numero dei casi, dunque, in provincia di Agrigento, 19 secondo i dati diffusi ieri dalla Regione, anche se buona parte dei contagiati sono concentrati all'ospedale di Sciacca.

La licatese si trova, attualmente, in quarantena a casa, così come tutti i suoi familiari. "Ribadisco - ha detto il sindaco di Licata, Pino Galanti, - l'appello a tutti a non uscire di casa. Come è noto, al momento si tratta della nostra unica 'arma' contro il coronavirus. E' fondamentale, inoltre, che coloro i quali sono tornati a Licata da regioni in cui il contagio è più diffuso, rimangano in quarantena. Ed in quarantena devono rimanere anche i loro familiari".

