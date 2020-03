Caos viabilità nel Vallone, al via le prime manutenzioni a Mussomeli

Al via i primi interventi di manutenzione della viabilità provinciale. Operai e pale meccaniche in azione sulla Sp San Giovanni Gemini - Mussomeli, strada aperta dopo più di 20 anni di attesa e chiusa pochi mesi dopo l'inaugurazione.

«I lavori - fanno sapere dalla Giunta comunale mussomelese - commissionati dal Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento (ente proprietario della strada) la cui durata prevista è di 6 mesi circa, permetteranno la sistemazione delle frane che si erano verificate e la completa riapertura del tratto a beneficio di tutti coloro che dallo scorrimento veloce Agrigento - Palermo vogliono raggiungere Mussomeli».

Dal comune, lo staff del sindaco Giuseppe Catania annuncia che tra fine marzo e metà aprile partiranno anche diversi altri interventi da parte del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta.

In particolare, presto verrà inaugurato il cantiere per i lavori di manutenzione del tratto stradale Sp 38 Mussomeli-Caltanissetta, i lavori di manutenzione del tratto stradale e delle barriere di sicurezza della Sp 23 Mussomeli-Bompensiere, l'intervento di manutenzione del tratto stradale e le barriere di sicurezza della Sp 132 Bivio Valle-Sutera. Previsto presto l'avvio dei lavori di manutenzione del tratto stradale Sp 100 (Circonvallazione Sud contrada Mintina), per la manutenzione del tratto stradale Sp 244 (via Quasimodo - Tumarrano per 1 km) e per la manutenzione del tratto stradale Sp 37 Salita Serradifalco (interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro realizzato direttamente dall'Assessorato Regionale Infrastrutture). L'elenco continua con i lavori di manutenzione del tratto stradale Sp 16 Mussomeli - Villalba (anche questo rientra tra gli interventi nell'ambito dell'Accordo quadro realizzato direttamente dall'Assessorato Regionale Infrastrutture).

Infine al via prossimamente il cantiere per la manutenzione del tratto Cordovese - Valle.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE