Sciacca, il crollo in via Oliveri: immobile messo in sicurezza

Sono iniziati e verranno completati nelle prossime ore i lavori di messa in sicurezza dell'immobile parzialmente crollato, in via Oliveri, a Sciacca, nel giorno di Natale dello scorso anno. Già demolite ulteriori parti pericolanti della struttura con intervento della ditta Fratelli Certa di Sciacca sotto il coordinamento del tecnico di fiducia dei proprietari, l'ingegnere Pietro Bivona.

Ci vorranno alcuni giorni, invece, per allestire un ponteggio a protezione del resto della struttura. La Polizia Municipale aveva individuato i proprietari dell'immobile, che vivono da molti anni in America, ma il Comune, intanto, si era mosso per procedere ai lavori necessari, dopo avere disposto la diffida per l'intervento di messa in sicurezza.

La diffida disposta dal Comune ai proprietari comprendeva anche l'obbligo per gli stessi di nominare un tecnico ed è quello hanno fatto.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

