Pazienti con malattie infettive, ad Agrigento bando per il "sistema di biocontenimento"

Un "sistema di biocontenimento" sta per arrivare al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sarà capace di isolare il paziente, gestirlo e trasferirlo in altri presidi opportunamente attrezzati e, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, potrebbe già tornare utile in questo momento d'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La somma che era stata già predisposta per questa spesa è di 61 mila euro.

Il "sistema" sarà composto da un involucro laminato in Pvc resistente, supportato da un sistema «quick connect» in alluminio leggero; avrà un sistema di filtrazione aria in ingresso ed uscita, caratterizzato da elevati scambi aria e capacità di filtrazione Hepa; un sistema integrato di manutenzione di filtri disinfettanti tramite raggi UV; un controllo costante di rumore e dispendio energetico, ridotti al minimo in fase di degenza paziente e un sistema di cerniere a chiusura ermetica a garanzia di tenuta dell'intero sistema.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE