Siciliacque spazza via le polemiche: "Non siamo interessati a Girgenti"

Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia, peraltro amplificata dal Forum siciliano «Acque bene comune» circa la volontà di acquisire l'ex gestore delle risorse idriche agrigentino. Il forum regionale si era anche rivolto, per chiedere chiarimenti, alla Regione e per avere rassicurazioni sul paventato rischio che nella gestione delle risorse idriche «il privato uscito dalla porta a suon di interdittiva antimafia potesse rientrare dalla finestra».

Ad oggi Siciliacque, società gestita dal gruppo «Veolia» e con una compartecipazione pubblica della Regione, vanta un credito milionario nei confronti della Girgenti acque.

Soldi che sono al centro di piani di rientro che però il gestore non sta rispettando, stante che la gestione commissariale si fa carico solo di pagare i nuovi impegni di spesa e non quelli che riguardano il passato della società.

«Relativamente - si legge nel bilancio di Siciliacque - al credito verso Girgenti Acque Spa (gestore d'ambito della provincia di Agrigento), pari a circa 26,2 milioni di euro (di cui circa 3,7 milioni come stanziamento per fatture da emettere), a fronte di un credito di ammontare certamente considerevole che, rispetto all'anno precedente, si è ridotto di circa 2,2 milioni di euro, si evidenzia che in data 6 giugno 2013 è stata firmata un scrittura privata che prevede, tra l'altro, un piano di dilazione (fruttifero di interessi di dilazione) per il rientro in 48 mesi del credito scaduto alla data di sottoscrizione. Girgenti acque, nel 2013, ha sostanzialmente rispettato il piano di dilazione e, in particolare, sono stati incassati circa 16,6 milioni di euro a fronte di un fatturato di circa 15,4 milioni di euro».

