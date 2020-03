Coronavirus, vertice del Centro operativo comunale ad Agrigento

Si è svolta ad Agrigento, nella serata di ieri, la riunione del Centro Operativo Comunale per l'Emergenza Coronavirus. Erano presenti alla riunione il sindaco Lillo Firetto erano presenti gli amministratori comunali, i responsabili della Protezione Civile comunale e provinciale, i rappresentati dell’Asp, della Prefettura, delle associazioni di volontariato e di pubblico soccorso e della CRI provinciale.

Diversi i punti all'ordine del giorno che rappresentano delle necessità da attuare nel più breve tempo possibile: in particolare è stata richiesta la piena operatività della tenda di pre-triage davanti all’ospedale e la previsione di percorsi interni separati con sale di osservazione e aree per l’isolamento e il ricovero di eventuali sospetti.

Inoltre è stato richiesto che l'accesso di tutti i cittadini avvenga in numero contingentato e provvisti di mascherina; la verifica e il potenziamento dei posti di terapia intensiva e di rianimazione dedicati e la realizzazione di idonee misure di prevenzione e protezione per l’utenza e il personale sanitario; adibire idonei locali al di fuori dei reparti per il rinnovo di tutti i piani terapeutici delle varie discipline; valutare la temporanea chiusura delle attività ambulatoriali all’interno del presidio ospedaliero.

Le richieste sono state inoltrate sia all’Azienda sanitaria che all’Assessorato regionale alla sanità.

