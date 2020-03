Acqua con escherichia coli, chiusa la rete idrica sul lungomare di Agrigento

A causa della presenza nell'acqua del batterio escherichia coli, la fornitura idrica sul lungomare di Agrigento è stata temponeamente interrotta. A dirlo Girgenti Acque in una nota con cui precisa "che è stata riscontrata una non conformità al D.Lgs.31/0" per cui si è proceduto alla chiusura della fornitura nei punti rete:

Lungomare Falcone Borsellino n. 55;

Lungomare Falcone Borsellino n. 12;

Lungomare Falcone Borsellino n. 54;

Lungomare Falcone Borsellino n. 52;

Via Amalfi n. 29;

Via Amalfi n. 16;

Via Amalfi n. 2

"Sarà cura del Gestore - prosegue la nota - procedere alla pulizia delle riserve idriche a servizio degli immobili in oggetto". In atto le procedure per ripristinare la fornitura idrica.

