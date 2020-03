Abusivismo, rampa in cemento a Cala Madonna: la denuncia di Legambiente

Una rampa in cemento abusiva a Cala Madonna, a Lampedusa. Si tratta di una struttura in cemento larga oltre 2 metri e lunga 16 e realizzata sull'area demaniale tagliando con un mezzo meccanico la dura roccia della Cala vincolata paesaggisticamente e anche dall’Unione Europea come zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale.

A denunciarlo Legambiente che chiede vengano individuati e sanzionati i responsabili dello scempio finalizzato a consentire un uso massiccio della spiaggia protetta e soprattutto che la struttura venga immediatamente demolita dal Comune, proprietario di gran parte dell’area. La rampa intanto è stata già sequestrata.

