Agrigento, Cancelleri: "Il ponte Petrusa pronto a maggio"

Il ponte Petrusa tornerà nuovamente fruibile a maggio 2020. Parola del viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, ieri in visita ai cantieri della Statale 640 tra Caltanissetta, dove è stato aperto lo svincolo Nord, ed Agrigento.

«Si sta continuando a lavorare. È uno degli interventi per il quale il Cartello Sociale ha chiesto chiarezza. Abbiamo avuto il varo del ponte Petrusa, sul quale si sta lavorando alla definizione delle ultime saldature e si procederà con tutto il resto. Lavori che richiederanno qualche mese ed io continuerò a venire in questo territorio - ha dichiarato Cancelleri - per verificare che tutto proceda bene per dire ai cittadini con certezza che a maggio 2020 il ponte riapre ristabilendo un consono attraversamento e anche un collegamento tra Agrigento e Favara».

Su Agrigento, il viceministro ha ricordato che il prossimo incontro del 9 marzo in Prefettura anche coi sindaci del territorio, interesserà importanti realtà stradali della provincia. I sopralluoghi seguono gli incontri tenuti proprio in Prefettura ad Agrigento.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE