L'incidente mortale di San Leone, convalidato l'arresto di Modica

«Le modalità della condotta e la personalità dell'indagato, come emerge dal procedimento, nel corso del quale è stato accertato che in modo spregiudicato si è messo alla guida dell'auto in grave stato di ebbrezza alcolica, nonché di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, conducendo un'auto sulla quale viaggiavano tre passeggeri di giovane età, procurando la morte di uno di loro e le lesioni degli altri, rendono concreto il pericolo che possa commettere ulteriori delitti della stessa specie».

È stato convalidato l'arresto per Maurizio Modica, 49 anni, l'automobilista indagato per omicidio stradale dopo la morte di Giuseppe Terrosi, 32 anni.

