La morte di Terrosi, il pm dispone l'esame autoptico

Qualcosa sembra non convincere nella ricostruzione della dinamica dell'incidente che è costato la vita, nella notte fra venerdì e sabato, al trentaduenne Giuseppe Terrosi. Il pubblico ministero Sara Varazi ha disposto l'autopsia per accertare con precisione le cause del decesso del giovane.

L'incarico al medico legale Sergio Cinque, «diretto a chiarire la dinamica dei fatti», sarà conferito questa mattina alle 13,30 ed è probabile che, subito dopo, si procederà all'autopsia. Intanto, sempre questa mattina, alle 11, nella sala interrogatori del tribunale, dove non si celebreranno altre udienze per via della festa patronale, il gip Luisa Turco interrogherà l'automobilista quarantanovenne Maurizio Modica, arrestato e posto ai domiciliari sabato mattina per l'accusa di omicidio stradale.

