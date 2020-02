Discariche in strada, bonificate le prime aree ad Agrigento

Sono state bonificate le discariche delle vie Esseneto, Callicratide, Manzoni, Imera, Madonna degli Angeli, l’area davanti a palazzo Lo Iacono-Maraventano, di via Solferino e di via Pietro Nenni. Il primo giorno del nuovo servizio mirato e permanente di bonifica delle discariche e di raccolta dei sacchetti sparsi ha dato esiti più che ottimi.

A renderlo noto, ieri, è stato l’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel. Per ieri era prevista la bonifica degli immondezzai delle vie Graceffa e Tomasi di Lampedusa, tre discariche a San Leone e via Demetra. «Nei prossimi giorni saranno eliminate le discariche di Zingarello e della Ciavolotta dove sarà avviato in tempi brevissimi il servizio porta a porta – ha annunciato l’assessore Hamel - . Chiedo a tutti i cittadini la collaborazione nel segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti. Questo ci consentirà di programmare immediatamente la definitiva bonifica dei siti».

