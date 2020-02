Raccolta "porta a porta": parte il servizio a Favara

Partirà lunedì prossimo il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti dopo la distribuzione dei nuovi contenitori, ben cinque (oltre a un sottolavello più ridotto nelle proporzioni), tutti di colori diversi, a seconda del tipo di scarto da conferire.

Un servizio che non parte sotto i migliori auspici visto lo sciopero in atto degli operatori ecologici che reclamano il pagamento di tre mensilità. Hanno incrociato le braccia ieri e si asterranno dal lavoro anche oggi. «Abbiamo, però, avuto assicurazioni - dice il vice sindaco nonché assessore all'ambiente Giuseppe Bennica - che i netturbini torneranno alle loro abituali attività lunedì anche in virtù delle garanzie che hanno ricevuto dall'amministrazione comunale e dalle ditte da cui dipendono».

Il nuovo servizio, per entrare a regime, avrà bisogno di tempo in primo luogo perché non tutta l'utenza ha ritirato i mastelli in distribuzione dal dicembre scorso presso i locali dell'ex Boccone del Povero.

