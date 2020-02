Agrigento, operazione “Piazza Pulita 2”: nuovo arresto per droga

Un cittadino gambiano di 21 anni, già colpito da divieto di dimora ad Agrigento, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nell’ambito dell’operazione “Piazza Pulita 2”.

L'uomo era stato già arrestato dai militari poco meno di una settimana fa per lo stesso reato. Ieri il 21enne è stato fermato mentre aspettava i suoi clienti in via Pirandello. Appena sottoposto a controllo da due pattuglie, ha provato a fuggire divincolandosi dai militari ma questi ultimi, che già conoscevano il pusher, lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione e lo hanno perquisito.

Gli sono stati trovati addosso 85 grammi di marijuana già confezionata in dosi. I militari lo hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, accompagnandolo successivamente al carcere di Agrigento.

