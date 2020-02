Scoperto un sacco di juta in spiaggia: è giallo a San Leone

È stato scoperto, a circa 2 metri di profondità, un sacco di juta nella spiaggia di San Leone. La porzione di spiaggia è stata transennata dai carabinieri. Per comprendere cosa effettivamente ci sia in quel punto di spiaggia si dovrebbe procedere con un escavatore o con un bobcat. Al momento si sta cercando di capire cosa c'è in quel tratto di arenile: una condotta, forse abusiva? I militari non sono ancora riusciti a tirare fuori il sacco che è in mezzo all'acqua.

L'immediata associazione mentale è stata quella che ha riportato alla mente le scatole e i sacchi di juta che contenevano panetti di hashish. Ma un possibile collegamento è stato escluso da investigatori e inquirenti.

