Cresce la sensibilità ambientale: ventidue comuni agrigentini virtuosi

Cresce il numero dei Comuni che differenziano nell'Agrigentino. Se lo scorso anno, nell'intera isola, risultavano essere appena 31, adesso solo per l'Agrigentino sono ben 22 i territori riconosciuti come virtuosi.

A ognuno di loro il dipartimento regionale della Acque e dei Rifiuti ha assegnato un premio in denaro, calcolato in base agli abitanti. La quota fissa per i Comuni “ricicloni” è stata stabilita in 31.645,57 euro. A questa somma è stata aggiunta la quota da attribuire in proporzione alla popolazione.

Rimangono esclusi dai Comuni virtuosi: Agrigento, Favara, Sciacca e Licata.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

