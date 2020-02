Palma di Montechiaro, rifiuti abbandonati a Monte Grande

Una discarica di materiale altamente inquinante è stata scoperta dall'associazione ambientalista «Mareamico» nel sito archeologico di Monte Grande, a poca distanza da Punta bianca, quella che tra non molto diventerà una riserva naturale orientata.

«Qualche incivile - sostiene il presidente di Mareamico, Claudio Lombardo - ha abbandonato una trentina di enormi rotoli di materiale per impellicciatura per mobili, probabilmente provenienti dallo sgombro di qualche falegnameria. I criminali hanno pure tentato di eliminare tali rifiuti dandogli fuoco, creando una pericolosa discarica di rifiuti speciali e pericolosi per l'ambiente. Abbiamo allertato la polizia provinciale di Agrigento».

Gli agenti del comando della polizia provinciale, agli ordini del comandante Vincenzo Giglio, hanno fatto un sopralluogo e stanno redigendo un apposito verbale da inviare alla Procura della Repubblica di Agrigento.

