Stalking e insulti tra giovanissime a Favara, due richieste di rinvio a giudizio

Molestie, insulti, pedinamenti, appostamenti a Favara tra giovanissime. Per questo motivo per due ragazze ventiduenni, Alisea Lauricella Luca e Jessica Russello, è stato richiesto il rinvio a giudizio. Le due sono state denunciate da una coetanea, un tempo loro amica.

La vicenda nasce al culmine di una serie di atti persecutori nei confronti dell'amica a partire dal 2015, fino al 2018. Quasi quattro anni di stalking durante i quali la ragazza sarebbe stata vittima di una pesante rappresaglia da parte delle ex amiche. In particolare sarebbe stata insultata con frasi di scherno e derisa in diverse circostanze. Una vera e propria persecuzione che la ragazza avrebbe deciso di interrompere il 5 luglio del 2018 presentando una querela.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE