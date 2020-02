Naro, operai morti nel 2017: le accuse alle Regione

I familiari dei due operai morti in un incidente del lavoro si costituiscono parte civile e annunciano la citazione della Regione al processo. Si tratta di Gaetano Camilleri, 56 anni, e Francesco Gallo, 61 anni che, come ricorda Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, erano dipendenti del dipartimento regionale Acque e rifiuti.

Il 9 ottobre del 2017 avrebbero dovuto calarsi per lavorare in un locale a oltre trenta metri in profondità ma l'abbassamento del cestello provocò la caduta dei due operai che morirono. La Procura ha mandato a processo sei persone ritenendo che la caduta sarebbe stata provocata da una serie di negligenze organizzative e carenze strutturali.

Ieri mattina il legale di uno dei familiari ha chiesto un rinvio dopo aver depositato la richiesta di costituzione di parte civile.

