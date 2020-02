Incidente a Ravanusa, resta grave la ragazza ferita

Continuano a rimanere gravi ma stazionarie le condizioni di F.A., la commessa di 28 anni di Canicattì, ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

La ragazza è rimasta coinvolta nell'incidente che si è verificato alla periferia di Ravanusa, domenica scorsa e nel quale ha perso la vita l'ex consigliere comunale del M5S, Lorenzo Miceli di 29 anni.

La ragazza, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico proprio la stessa mattina dell'incidente.

La notizia completa sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE