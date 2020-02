Agrigento, morì per una strada dissestata: il Comune pagherà i danni

Morì a causa della strada dissestata e dell'assenza di guard rail. Queste le motivazioni per cui il Comune di Agrigento è stato condannato dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Palermo a pagare oltre 700mila euro, più le spese legali, ai tre eredi dell'agricoltore agrigentino che perse la vita il 3 settembre del 2008.

L'uomo stava percorrendo la strada interpoderale «Giardina Gallotti-Fauma» a bordo del suo trattore quando uscì fuoristrada finendo in un dirupo. Per i familiari, che citarono in giudizio il 17 gennaio del 2013 il Municipio della Città dei Templi in quanto proprietario della strada, la causa dell'accaduto era da «ricondursi all'eccessiva pendenza del tracciato e all'assenza di dispositivi di protezione lungo il ciglio stradale».

