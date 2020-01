Malaria, la petizione da Agrigento: "Basta tragedie come quella di Loredana"

"Basta tragedie come quella di Loredana, intervengano Regione e Asp". È questo l'appello lanciato ieri da Agrigento in una petizione online che in poche ore ha raggiunto oltre mille firme, rivolto all'assessore Ruggero Razza e al direttore generale facente funzioni dell'Asp Alessandro Mazzara.

Intanto proseguono le indagini per Loredana Guida aveva riferito di essere stata in Africa, informazione che però non aveva fatto scattare i dovuti accertamenti. Il sindaco Lillo Firetto, nel corso del confronto con i vertici dell'ospedale «San Giovanni di Dio» ha sottolineato che sarebbe stata opportuna una comunicazione immediata che non è invece avvenuta. Il sindaco, responsabile della salute dei suoi concittadini, non è stato infatti informato del caso di malaria. Ne è venuto a conoscenza, per sua stessa ammissione, solo dopo il decesso di Loredana Guida.

