Droga a Sciacca, arrestati due coniugi: sequestrato un chilo di marijuana

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca hanno arrestato sulla strada statale 115 una coppia di coniugi romeni per spaccio di stupefacenti e sequestrato 1 kg di marijuana oltre a 20 mila euro in contanti, probabilmente proventi dell’attività di spaccio.

I militari, ieri sera, hanno notato qualcosa di sospetto a bordo di una vettura quando il guidatore, alla vista di una pattuglia, ha accelerato cercando di dileguarsi. Ne è nato un inseguimento e l'auto sospetta è stata fermata in località Bordea. A bordo sono stati controllati due coniugi romeni, già noti all’Arma: lui 33enne, con precedenti di polizia, lei 30enne incensurata, entrambi di Sciacca.

Dall’immediata perquisizione del veicolo è saltato fuori 1 grammo di hashish, conservato in una piccola bustina di plastica. L’odore di “erba” percepito dai militari, però, era troppo forte tanto che hanno deciso di andare ancora più a fondo nella ricerca, scovando così, ben occultata nel baule, in un vano appositamente creato nel passaruota posteriore, una busta con 700 grammi di marjuana.

Nella successiva perquisizione dell’abitazione della coppia, in un piccolo vano scavato in una parete, i carabinieri hanno trovato altri 140 grammi di marijuana nascosti, 1 bilancino di precisione, bustine in plastica, probabilmente usate per confezionare le dosi da spacciare. Infine, all’interno di un beauty-case sono stati trovati quasi 20.000 euro in contanti di piccolo taglio, derivanti probabilmente dall’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati subito sequestrati ed i due pusher sono stati accompagnati in carcere, in attesa della decisione del giudice.

