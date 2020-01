"False accuse" ad avvocato, imputazione coatta per il pm Vella

Il gip di Caltanissetta David Salvucci ha disposto l’imputazione coatta per il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, per l’accusa di calunnia nei confronti dell’avvocato Giuseppe Arnone. La vicenda scaturisce dal contenuto di una relazione, fatta dal magistrato il 28 gennaio del 2015 dalla quale ne è scaturito un processo a carico dell’ex consigliere comunale per l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

Tutto nasce da un’udienza del processo, celebrata il 15 dicembre del 2014 davanti al gup Alessandra Vella, nella quale Arnone avrebbe temporeggiato dopo la richiesta del giudice di uscire dall’aula dovuta al fatto che il procedimento si doveva celebrare a porte chiuse. Arnone, che riteneva di subire un abuso in quanto, precedentemente, l’udienza nella quale era lui stesso imputato si era celebrata in presenza di altre persone, si allontanò solo dopo l’arrivo dei carabinieri.

In seguita alla relazione del magistrato, Arnone fu condannato - con la formula del decreto penale di condanna, poi impugnato - per interruzione di pubblico servizio. L’avvocato ha querelato sia l’attuale procuratore aggiunto di Agrigento che il giudice, davanti alla quale si celebrava l’udienza, che la cancelliera di udienza Daniela Canino per le accuse di falso in atto pubblico, abuso di ufficio e, il solo Vella, per calunnia.

