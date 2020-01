Incendio a Canicattì, nella notte data alle fiamme un'auto

Il proprietario, un quarantenne canicattinese, è intervenuto in tempo. Lottando contro le fiamme, è riuscito infatti a salvare la sua Volkswagen. Momenti di apprensione e concitazione nella tarda serata di venerdì lungo il centralissimo viale Della Vittoria. Notando le fiamme e il fumo, qualcuno ha subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Quando i pompieri sono giunti sul posto, il rogo risultava già essere stato spento dal proprietario della macchina: un quarantenne, appunto, che non s'è affatto perso d'animo e che s'è dato da fare per limitare i danni.

Il viale Della Vittoria è sopraggiunta poco dopo anche una pattuglia del commissariato. I poliziotti, come sempre avviene in casi di questo genere, hanno avviato le indagini per provare a fare chiarezza sull'accaduto. A quanto pare, le cause dell'incendio non sarebbero risultate chiare. Spetterà dunque all'attività investigativa stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Ieri, nessuna ipotesi: né quella dolosa, né tantomeno quella accidentale veniva ancora categoricamente esclusa.

