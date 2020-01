Ex Provincia, rimosse 74 tonnellate di amianto nell'Agrigentino

Amianto sparso ovunque: è un bilancio preoccupante, quello riguardante l'abbandono di rifiuti pericolosi sulle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E' stata infatti intensa anche nel 2019 l'attività del Gruppo Risanamento Ambientale del Settore Ambiente per la rimozione degli ingenti quantitativi di amianto, abbandonati con cadenza quasi quotidiana da ignoti, con gravi rischi per la salute dei cittadini.

Il bilancio è di 74 tonnellate di amianto (contenitori o manufatti simili) rimosse nel 2019 dall'impresa Mediterranea Servizi di Racalmuto, che ha in appalto il servizio di raccolta e conferimento in discarica o presso ditte autorizzate dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali, ai quali vanno aggiunti 520 kg di guaine bituminose e altri rifiuti (come lana di vetro) considerati pericolosi dalla normativa vigente.

Sempre nel 2019 sono stati conferiti in discarica quasi 23 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con un ulteriore aggravio di costi per il bilancio del Libero Consorzio, che sta già predisponendo il bando di gara per il servizio di rimozione dei rifiuti nel 2020.

