Sorpreso a rubare in un appartamento, arrestato a Sciacca

Nel buio della notte si era intrufolato in un appartamento, ma viene sorpreso dal padrone di casa e tentando una rocambolesca fuga dalla finestra, viene subito intercettato dai carabinieri che lo arrestano. È accaduto a Sciacca, tra domenica e lunedì. A finire in manette un romeno di 42 anni.

Il ladro è stato beccato dal proprietario di casa mentre rovistava in camera da letto. Il 42enne, una volta scoperto, si è dato alla fuga. La vittima ha subito segnalato il furto al 112.

La puntuale descrizione del fuggitivo ha consentito ai militari di individuare il romeno. All'interno dell'abitazione di quest'ultimo, occupata abusivamente, è stata ritrovata la refurtiva appena sottratta. E hanno trovato anche altri oggetti, come attrezzature audio e video, bracciali in oro, sui quali i carabinieri stanno indagando per accertarne la provenienza.

Il malvivente è stato rinchiuso nel carcere di Sciacca, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

