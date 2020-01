Racalmuto, imprenditore cade da un capannone: è grave

Un imprenditore ventinovenne di Aragona, ieri, è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi in contrada Zaccanello, nei pressi della strada statale 640, in territorio di Racalmuto. Si trovava sul tetto di un capannone quando è crollato e lui è caduto da un'altezza di circa 10-15 metri.

Il ferito è stato subito trasferito, con elisoccorso del 118, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici, dopo aver effettuato visita ed esami, hanno deciso, visto il politrauma riportato, di trasferirlo al Policlinico di Palermo. Il 29enne ha un trauma cranio facciale e si trova ricoverato presso il reparto Maxillofacciale del Policlinico.

I carabinieri della stazione di Racalmuto stanno indagando.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata