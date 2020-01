Immobili abusivi a Licata, altre cinque segnalazioni

Cinque persone sono state segnalate ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di violazione della legge sull'edilizia. Secondo l'accusa avrebbero edificato degli immobili abusivamente o, comunque, in difformità rispetto alla concessione edilizia ottenuta dal Comune di Licata.

Si tratta del report dell'attività che polizia municipale e dipartimento Urbanistica del Comune hanno posto in essere nel mese appena trascorso, quello di dicembre.

I controlli eseguiti dai vigili urbani hanno consentito di scoprire gli edifici, appartenenti alle cinque persone, edificati in violazione delle norme. Adesso verranno eseguiti nuovi controlli per verificare se gli immobili in questione possono essere sanati oppure se, al contrario, vanno demoliti.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

