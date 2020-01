Escalation di furti a San Leone, i residenti: "Maggiori controlli"

Furti consumati e altri falliti. Il tutto in pochi giorni sulla stessa via. C'è paura tra i residenti di San Leone, ad Agrigento, dove in pochi giorni si sono registrati episodi di microcriminalità.

Allentata la tensione del caos delle settimane estive, tuttavia, puntualmente aumentano in maniera vertiginosa i furti in appartamento.

Nei primi giorni dell'anno, uno o più balordi hanno fatto irruzione in una traversa nella parte alta del viale del Giardini dove ci sono diverse ville e abitazioni al pian terreno.

