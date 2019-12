Incidente sul lavoro a Licata, cameriere muore a causa delle ustioni

Sarebbe stato un incidente sul lavoro "insabbiato" a causare la morte del cameriere 58enne di Licata Salvatore Vullo. L'uomo morì a causa delle ustioni riportate in un incendio verificatosi lo scorso luglio davanti a un ristorante di Butera. È di ieri l'autopsia eseguita all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata.

Secondo gli inquirenti, dai primi accertamenti emerge che il datore di lavoro, indagato per omicidio colposo e per violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, avrebbe tentato anche di sviare le indagini.

L'articolo completo di Gerlando Cardinale nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

