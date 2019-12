Finto invalido percepiva la pensione al 100%: arrestato un agrigentino

Finto invalido al 100% percepiva pensione dal 2014, denunciato. Dal febbraio 2014 percepiva dall’Inps una pensione di invalidità al 100% nonostante fosse assolutamente autonomo, deambulante, e conducesse una vita normale con tanto di lavoro.

Un 61enne di Agrigento è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Convocato negli Uffici della questura l'indagato, accompagnato da un parente, ha finto fino all’ultimo di soffrire delle patologie in questione. Il danno stimato sarebbe quantificato in oltre 64 mila euro. Per l’uomo è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

