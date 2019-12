Nuovo guasto idrico ad Agrigento, 14 Comuni senz'acqua

Quattordici Comuni senz'acqua tra Natale e Capodanno. Disagi per le festività di fine anno in quasi un terzo delle città agrigentine. L'annuncio dei disagi è stato diffuso dalla gestione commissariale del Servizio idrico integrato Ati Ag9. In sostanza è stata riscontrata una forte diminuzione dell'acqua in arrivo al Partitore Cozzo Tondo di San Biagio Platani, per un presumibile guasto sulla condotta principale che alimenta i Comuni alimentati dalla linea "Voltano". Guasti riscontrati anche all'acquedotto "Fanaco".

Pertanto, la fornitura idrica è stata temporaneamente sospesa nei comuni alimentati da questa condotta precisamente: Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, San Michele, Zona Industriale, Fontanelle), San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle area portuale, Comitini, Aragona e Favara, Casteltermini, Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa. Gli operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l'inconveniente.

Dopo avere eseguito gli interventi di riparazione, la distribuzione idrica sarà ripristinata, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

