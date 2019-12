Torna la luce dopo settimane al lungomare di San Leone

Lungomare al buio da settimane. Le squadre della ditta che si occupa dell'illuminazione pubblica sono entrate in azione per eseguire un intervento e risolvere il problema anche se, come viene spiegato dagli uffici, la vetustà degli impianti che alimenta quel tratto potrebbe essere provocare ancora lo spegnimento dei lampioni.

A segnalare i disagi erano stati alcuni residenti della frazione balneare di San Leone, sempre molto frequentata anche nel periodo invernale. Da almeno tre settimane, da quando si è abbattuto un grave temporale sulla città, un ampio tratto del Lungomare Falcone Borsellino, che costeggia il mare e le due isole pedonali, sono rimaste quasi ogni sera al buio creando anche un brutto aspetto a distanza.

I lampioni sono rimasti spenti all'incrocio fra piazzale della Madonnina (quello antistante il porticciolo) e il primo tratto del Lungomare Falcone Borsellino, nel lato dove circolano le auto. Tutto al buio anche il lato a sud dello stesso piazzale, circondato da due file di lampioni, rendendo complicato e poco sicuro anche il passaggio pedonale oltre che il posteggio delle auto a cui sarebbe destinato. Il blackout è stato ininterrotto per diversi giorni, poi i lampioni sono stati riaccesi per alcune ore e, infine, è tornato il buio. La ditta, sollecitata dal Comune che ha ricevuto diverse segnalazioni, è intervenuta nel fine settimana per eseguire l'intervento.

