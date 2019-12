Rissa il giorno di Natale in via Salvatore La Rosa ad Aragona. Intorno alle ore 13, quattro persone, due palermitani e due aragonesi, si sono resi protagonisti di una scazzottata. Uno è stato portato in ospedale per accertamenti.

La causa della rissa, siamo sempre sul piano delle indiscrezioni, sembrerebbe sia stata generata dall’investimento di un cane.

Sul posto, i carabinieri della stazioni di Aragona.

