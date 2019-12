Canicattì, il divieto di fumo viene ignorato al Municipio

Continua ad essere ignorato negli uffici comunali il divieto di fumare anche nei locali aperti al pubblico. Continuano ad essere numerose le segnalazioni e le lamentele sia dei cittadini che degli stessi impiegati comunali non fumatori.

La violazione del divieto di fumare si verifica in gran parte degli edifici comunali sia centrali che decentrati. Sembrano così corrispondere a verità le voci che non solo nei corridoi ma addirittura nelle singole stanze sia del palazzo comunale di corso Umberto I che di quello di via Cesare Battisti per continuare con Palazzo Stella, sede di rappresentanza del comune, e poi con quello dell'ex Badia che ospita gli Uffici Anagrafe, Elettorale ed altri di frequente accesso dei cittadini, per finire con quello di contrada Carlino che ospita tra l'altro il comando della Polizia Municipale, l'elemento di continuità è rappresentato dal fumo delle sigarette dei dipendenti comunali ma soprattutto degli utenti.

«Quando usciamo dagli uffici e dai palazzi comunali -dicono alcuni utenti mentre altri impiegati annuiscono- abbiamo gli abiti intrisi di fumo e dire che noi non fumiamo». Non sembrano avere alcun ruolo dissuasore i numerosi cartelli di divieto.

