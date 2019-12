Brutta sorpresa per chi oggi, alle 10,32 attendeva alla stazione di Aragona il treno per Agrigento. Il convoglio non è passato e i passeggeri sono rimasti a terra.

Come ha comunicato Rfi, il treno ha avuto un guasto improvviso ed è stato sostituito da un bus. I passeggeri, in attesa presso la stazione, sono stati avvisati dagli annunci sul posto.

© Riproduzione riservata