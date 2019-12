Tre comuni dell'agrigentino nella top ten della differenziata

Ci sono tre Comuni Agrigentini tra i primi 10 nella classifica regionale della raccolta differenziata, 4 tra i primi 20 e molti altri in ottime posizioni, ben oltre la soglia del 65 per cento. Anche i dati della differenziata aggiornati a luglio del 2019 premiano la provincia di Agrigento.

Sono in particolare i comuni più piccoli ad eccellere, ma anche molti centri maggiori hanno fatto registrare performance assolutamente apprezzabili. Calamonaci è terzo in Sicilia con una percentuale nei primi sette mesi dell'anno dell'87,8 per cento e Villafranca Sicula sesto con l'86,4. Lucca Sicula è al decimo posto con l'83 per cento e al diciassettesimo posto c'è Comitini con il 79,4 per cento.

In ottima posizione Sambuca, ventiduesimo con il 78,3, Ribera ventiquattresimo con il 77,7, Santa Margherita trentunesimo con il 75,5, Sciacca quarantacinquesimo con il 73,2 e Montevago quarantottesimo con il 72,8.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE