Sciacca, 40 volontari a lavoro per ripulire contrada Seniazza

Hanno lavorato per due settimane quaranta residenti nella contrada Seniazza di Sciacca, riempiendo una settantina di sacchi di rifiuti, potando alberi, sistemando aiuole e alla fine hanno pure allestito un albero di Natale. Ieri, nell’ultima domenica che precede il Natale, hanno festeggiato e annunciato nuovi programmi.

«Il nostro – dice Giuseppe La Rosa, presidente del comitato di quartiere della Seniazza – è un gruppo molto unito e siamo pronti a fare la nostra parte per mantenere questa zona pulita. Chiediamo la necessaria attenzione anche al Comune e speriamo che il nostro esempio venga seguito anche in altri quartieri della città».

«Non abbiamo svolto un lavoro sporadico – aggiunge Anna Vaccaro – ma giornalmente ci siamo messi all’opera per pulire la zona e i risultati adesso si vedono». «Se in altre zone di Sciacca – afferma Giuseppe Catanzaro – si svolgeranno iniziative come questa certamente l’immagine della città ne trarrà beneficio».

Ai lavori hanno collaborato anche i componenti dell’associazione Vigili del fuoco in congedo di Sciacca.

