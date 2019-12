Canicattì, in fiamme l'auto di un ex assessore

In fiamme nella notte l'auto dell'ex assessore comunale all'Igiene ambientale e Sviluppo economico di Canicattì, in provincia di Agrigento, Roberto Vella.

La macchina, una Volkswagen Tiguan a gasolio, si trovava parcheggiata sotto casa dell'ex amministratore, in via Sardegna. Quando sono giunti i vigili del fuoco, il mezzo era già stato divorato dalle fiamme. I pompieri non avrebbero trovato elementi da lasciar pensare alla natura dolosa dell'incendio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia in considerazione del ruolo svolto di recente da Vella che è incline a credere alle cause accidentali del rogo.

