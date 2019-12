Niente messa di Natale in una scuola di Agrigento: è polemica

Niente messa di Natale in una scuola di Agrigento. Accade all’Istituto comprensivo di Agrigento-Centro, dove la decisione della preside Anna Gangarossa sta scatenando un vespaio di polemiche. A fare la voce grossa gli esponenti della Lega, che si dicono indignati. "Nessuno tocchi o metta in discussione le nostre tradizioni cristiane.

Nè a scuola, nè in altri ambiti", dichiara il commissario della sezione di Agrigento della Lega, Francesco Di Mare, secondo cui "la libertà di pochi non può essere garantita a spese della libertà dei molti". La dirigente scolastica avrebbe deciso di annullare il tradizionale precetto natalizio, previsto all’interno della Basilica dell’Immacolata, dopo la richiesta di alcuni genitori atei degli alunni che frequentano le scuole elementari e medie della Lauricella e della Garibaldi. E "per rispettare tutte le minoranze presenti negli Istituti", la preside Anna Gangarossa ha deciso di festeggiare il Natale con alcune manifestazioni alternative. Ma il malcontento dapprima è esploso sui social e poi ha scatenato anche la reazione di alcuni esponenti politici locali.

"E' inaccettabile - denuncia il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Agrigento, Nuccia Palermo - subire la censura di una minoranza di integralisti presunti laicisti che agitando lo spettro di una asserita discriminazione non fanno altro che cancellare le nostre preziose tradizioni e svuotare di ogni valore le nostre stesse esistenze. Il Natale è tradizione, valore e ricchezza per chiunque vi creda. Tutti gli altri sono liberi di farsi un giro dove gli pare. Una scuola che si sottomette alla dittatura delle minoranze è una scuola che insegna ad essere pavidi per questo mi attendo un passo indietro".

