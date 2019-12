Agrigento, sesso orale nella villetta: "Così abbiamo identificato l'83enne del video virale"

«Il nostro dirigente ci incaricò di identificare l'uomo immortalato in un video, diventato virale e pubblicato da tutti i quotidiani on line, mentre si faceva praticare... giudice.. non so come dire.. fellatio si chiama in termini tecnici».

Così il poliziotto che ha deposto ieri in aula ha raccontato, imbarazzato, l'indagine che ha portato all'identificazione e poi al processo di Gerlando Neri, 83 anni, l'involontario protagonista di un video hard diventato virale e presto anche un caso giudiziario.

L'articolo completo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

