Tentato omicidio, Falsone dovrà scontare la pena

Arriva il no, quello definitivo, da parte della Corte di Cassazione: Calogero Falsone, cinquantaduenne fratello di Giuseppe Falsone, ex numero 2 di Cosa Nostra siciliana, sconterà interamente la condanna a 13 anni e 6 mesi per tentato omicidio.

La Suprema Corte, alla quale si è rivolta il difensore, l'avvocato Angela Porcello, ha rigettato la richiesta di revisione del processo.

«La Corte di appello di Caltanissetta non ha valutato in maniera corretta la circostanza che era stata suggerita una prova, mai acquisita nella fase processuale»: con queste motivazioni la difesa insisteva e tornava a chiedere un nuovo processo, dopo il no dei mesi scorsi dei giudici nisseni che avevano bocciato l'istanza pur dando il via libera al primo vaglio. L'udienza, per discutere il nuovo ricorso, è stata celebrata lunedì e ieri mattina è arrivato il verdetto.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

