Agrigento, il bilancio dell'Arma dei carabinieri: tutti i numeri del 2019

Si avvia a conclusione il 2019 ed è tempo di bilanci. Determinante è stata l'azione dell'Arma dei carabinieri nel territorio di Agrigento. La loro attività repressiva dei carabinieri ha determinato oltre a 700 arresti, un vertiginoso calo - il 28 per cento - nelle estorsioni, il 15 per cento nelle rapine e il 30 per cento negli attentati incendiari.

Controlli e perlustrazioni - per circa 120 mila ore, con 7 mila persone identificate e quasi 6 mila veicoli controllati - hanno permesso, anche e soprattutto, di frenare lo spaccio di hashish e marijuana, ma anche cocaina ed eroina, fra giovanissimi. Oltre 130 gli spacciatori arrestati.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE