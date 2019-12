Agrigento, raffica di multe al bivio Tumarrano: 23mila nell'ultimo anno

Raffica di multe sulla strada statale 189 Palermo-Agrigento all'altezza del bivio Tumarrano dove da due anni sono attivi due autovelox istallati dal comune di San Giovanni Gemini.

Nel 2019 sono state elevate complessivamente 23.000 multe, in media 66 al giorno. Un trend grossomodo simile a quello registrato l'anno scorso: in totale 26.000 sanzioni con una media di 71 al giorno. Un numero decisamente inferiore, comunque, rispetto ai primi di mesi di entrata in funzione dei due strumenti di rilevazione noleggiati dal comune di San Giovanni Gemini: tra novembre e dicembre 2017, infatti, fioccarono 10.000 multe con una media di 166 al giorno. Addirittura, in quel periodo, a un pensionato di Casteltermini, in un'unica giornata, furono notificati ben 15 verbali per un totale di 2.387,34 euro e 30 punti decurtati dalla patente di guida.

Il limite massimo di velocità consentito in quel tratto di strada, in cui negli anni si sono verificati tanti incidenti anche mortali, è quello dei 50 km orari. Oltre che dall'Anas, l'installazione dei due strumenti per il rilevamento della velocità nel tratto stradale della Ss 189 compreso tra le progressive chilometriche 23+300 e 23+700 è stata autorizzata dalla Prefettura di Agrigento.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

