Bunker della II guerra mondiale a rischio crollo, chiusa provinciale ad Agrigento

Il vecchio bunker della seconda guerra mondiale rischia di crollare. La Sovrintendenza ai Beni culturali ha dato parere favorevole alla demolizione, se ne occuperà - dopo aver effettuato una procedura di somma urgenza che è stata già avviata - l'undicesimo reparto Infrastrutture dell'Esercito che dovrebbe portare a termine i lavori in circa due settimane.

La demolizione comporterà però la temporanea interdizione della viabilità per tutta la durata dei lavori. La strada provinciale 1/A, al chilometro 1+800 in contrada Piano Gatta-Fondacazzo, verrà chiusa a partire da oggi. Le deviazioni sono state definite nel pomeriggio di sabato, durante una riunione alla polizia Stradale di Agrigento, alla quale hanno preso parte rappresentanti del Comune, del Libero consorzio, dell'Anas, della polizia Municipale e della polizia Provinciale.

«Nei giorni scorsi, lungo la strada provinciale 1/A, in contrada Piano Gatta-Fondacazzo, sono stati rilevati segnali di sfaldamento alla base del bunker della II guerra mondiale che sovrasta la sede stradale - ha reso noto ieri, ieri, il vice prefetto vicario Giovanna Termini - . I controlli hanno consentito di verificare una grave situazione di instabilità del bunker, con fenomeni di erosione del terreno di fondazione che, in un punto, è esposto per circa mezzo metro. Trattandosi di un bene di rilevanza storica è stato necessario interessare la Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Agrigento che ha confermato la tutela dell'opera».

