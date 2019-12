Vendevano kit medici contraffatti, 3 denunciati ad Agrigento

Vendevano kit medici contraffatti ad Agrigento e per questo motivo è scattata la denuncia. I carabinieri della Stazione di Grotte si sono insospettiti davanti ad un banchetto su cui erano esposti prodotti sanitari. I tre, un catanese di 53 anni, un siracusano 18enne ed un laziale trentatreenne, sono stati infatti controllati e perquisiti, poichè quei kit di primo soccorso, esposti ai potenziali acquirenti, non avevano alcuna caratteristica di conformità.

Sequestrati 33 kit medici non a norma, con contrassegni falsi, potenzialmente molto pericolosi per chiunque li avesse acquistati. I tre sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Agrigento per aver commesso, in concorso fra loro, il reato di introduzione e commercio di prodotti contraffatti.

© Riproduzione riservata